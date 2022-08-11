  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 01:46
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

時移世易

副刊版 2022/08/11

分享：

分享：

屹立千年的劍橋依然屹立，三合院教堂（Trinity College Chapel）仍驕傲地宣揚智慧，歎息橋仍在歎息。

一別四年，劍橋市變化不大，惟留意兩點輕微變化，其一是街上多了流浪漢，在倫敦大城是正常現象，但劍橋小城人口僅十多萬，以大學和科研為主，經濟地位應該相當不錯，惟清晨走過市中心，竟遇上四五個睡在街上的homeless（無家者），跟這裏優美的環境有點格格不入，可能這是Brexit（英國脫歐）加COVID-19（新冠肺炎）的後果，經濟衰退下，總有犧牲者。

另一改變是，主要街道Regent Street開設了很多中國餐館，由台灣小食到港式茶餐廳到酸辣麵到火鍋，各適其適，水準也不俗（醫生只試了碗牛肉紅薯粉），相信這現象代表着需求，就是有更多中國人入住劍橋，其中大部分是學生、學者和科技人才。

「假使日往月來，時移世易……」（《梁書．侯景傳》）上世紀英國雄霸天下，東面更不少國家成為殖民地，這是英國變相佔領別國土地的方法，當年維多利亞女皇富甲一方，英國人單憑膚色已可以在殖民地呼風喚雨。相對下，清末中國一貧如洗，隨之便是多年戰亂，人民飽受苦楚，只有少數黃皮膚能走上國際舞台。

短短五十年，見證了「時移世易」這話，中國成為一代大國，人民不是靠膚色而是靠實力在國際舞台上耀武揚威，真心好意地影響這世界。

為中國的時移世易，感到自豪。

三合院教堂（Trinity College Chapel）

撰文 : 莫樹錦

欄名 : 醫筆稱心

最新專欄文章 更多

萬眾一心
2022/08/05
萬眾一心
動之以誠
2022/08/04
動之以誠
軟終結
2022/07/29
軟終結
飛天狐狸
2022/07/28
飛天狐狸
打格仔
2022/07/22
打格仔
莫樹錦

上一篇文章

《2040 世界未來報告書》

下一篇文章

求情理由
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？