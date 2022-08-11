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沒有無緣無故的愛

副刊版 2022/08/11

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這兩年多，一直跟進機構關注如何做好Public Engagement（公眾參與）這個命題。關於公眾參與，由政府（如政策諮詢）到企業（如推出一個campaign）都需要，泛指「公眾於情感上或／和行動上呈現正面的投入感和參與度」。這幾個月替機構做的幾個培訓，都是關於Public Engagement這個題目。上周的客戶，是某大公營機構，他們的煩惱是，所推東西不獲理想的公眾反應，故希望尋求新啟發或角度，提升公眾參與度。

天下間沒有無緣無故的愛，要做好公眾參與，先要檢視自己機構有否將促進Public Engagement的條件經營妥當。我發現，非常低公眾參與度的機構，都有以下誤解：

一、以為有一套特定的Public Engagement程式，可套用於所有機構、所有情景、所有stakeholders（相關者），最希望是有一條ABCDE公式跟足做，就能達到公眾參與。

二、單向溝通、自話自說，從來沒有細心閱讀過不同目標群眾在甚麼情緒狀態和關注／需要甚麼。

三、需要公眾參與時才做，這種心態只把公眾當「鍾無艷」（民間俗語：有事鍾無艷，無事夏迎春），有需要才利用，過後就互不相干，譬如政客要選票才現身，平時卻鮮有關注地區事務，選完又再影都無；公眾看在眼裏，下次又豈會傻傻的再投你票？公眾參與亦是一樣，必須長期在公眾腦海內做好Salient Presence（顯著的呈現）和Connection（連繫）的工夫，不能在需要人家時，才忽然熱情。

若以上三點犯齊，如何與公眾對口？連對口都做不到，又如何要他們投入和參與？那只會很成功地做到Public Disengagement（公眾抽離）。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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