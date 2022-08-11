經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討

傳媒報道新特首李家超，原定上周公布縮減酒店檢疫日數，及推出紅黃碼新措施，目的是希望香港能逐步與國際通關，可惜又因技術問題而延後，至今周才落實推行。

香港正坐困愁城，無論對海外及內地都沒法通關，令經濟活動

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