經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討 地產版 2022/08/11 分享： 分享： 傳媒報道新特首李家超，原定上周公布縮減酒店檢疫日數，及推出紅黃碼新措施，目的是希望香港能逐步與國際通關，可惜又因技術問題而延後，至今周才落實推行。 香港正坐困愁城，無論對海外及內地都沒法通關，令經濟活動 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 李峻銘 世紀21奇豐主席及行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 2022/08/10 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 投資潛力車位 從何着手 2022/08/09 投資潛力車位 從何着手 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 2022/08/09 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 加息應否提早償還樓按 2022/08/08 加息應否提早償還樓按 疫情移民 滯脹戰爭 樓市淡靜 買樓良機？ 2022/08/04 疫情移民 滯脹戰爭 樓市淡靜 買樓良機？ 移民 李家超 太古城 李峻銘 德福花園 豪宅 香港 太古