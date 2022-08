找出優勢為港定位 講好香港故事

行政長官李家超多次在公開場合強調,我們要向世界講好香港故事,令港人有身份認同感及國際認同感。我自然十分同意,我認為「香港故事」要從歷史開始,正如國家主席習近平在今年七一的「香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮」發表的重要講話中,開宗明義讚揚香港在「中華民族5,000多年的文明史」中作出的貢獻。

習近平說:「有史以來,香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連」,「回歸祖國後,香港在國家改革開放的壯闊洪流中,敢為天下先,敢做弄潮兒,發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用,為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇迹作出了不可替代的貢獻。」這是對香港作出了很高的評價,肯定了香港的歷史地位。

而對於目前及未來的香港,習主席固然強調了一國兩制是「前無古人的偉大創舉」,「這樣的好制度,沒有任何理由改變,必須長期堅持」;此外,他要求香港「積極融入國家發展大局、對接國家發展戰略,繼續保持高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢」,以能「在更深層次對外開放新格局中發揮重要功能」,這是對香港有很高的期望,也是很高的要求。

中國崛起 讓世界邁向多極

所謂的新格局,是指世界百年未有的大變局,而這個大變局的緣起,其實就是中國的崛起。中國崛起讓世界從單極(unipolar world)邁向多極(multipolar world),再不是美國一個超級大國說了算。回顧這個國際新秩序的演化過程,英退美進,香港的角色轉變,後來演變至置身中美夾縫。

舉例說,中國是在2001年才加入世界貿易組織(World Trade Organization,WTO)的,在那之前,美國根據「The Jackson-Vanik Amendment to the Trade Act of 1974」,針對非市場經濟體(Non-Market Economies),每年覆檢中國的人權情況,決定是否保留中國的最惠國待遇(Most-Favoured-Nation,MFN Treatment)。

當時的港英政府明白,若中國的最惠國待遇不獲延續而影響出口,香港的轉口貿易也會受影響,所以港英政府主動派高官前往美國華盛頓進行游說,反映當時香港具備獨特優勢,也有向外講好香港故事的能力。當時我是副工商司,負責支援高官的游說工作,不過我記得末代港督彭定康不斷提醒我們「不要為中國講說話」(don't be apologists for China),只推銷香港便可以,英方心態可見一斑。

港須保持清醒 防美「打香港牌」遏華

後來,英國自知國力日衰,愈來愈依賴美國作為戰略同盟,以美國為首的西方陣營為了遏制中國,不斷利用香港作為打擊中國的前沿陣地。美國先後通過《美國--香港政策法1992》(United States-Hong Kong Policy Act 1992)、《2019香港人權及民主法案》(Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019)以及《香港自治法2020》(Hong Kong Autonomy Act 2020)來「監察」香港,高舉香港打壓人權、民主、自由的旗幟,不斷打「香港牌」,企圖打擊中國。

換句話說,在如此複雜的國際局勢下,香港一方面要時刻保持清醒,避免落入西方陣營的圈套,變成危害國家安全的戰略基地;另一方面亦要主動把握「背靠祖國、聯通世界」這得天獨厚的顯著優勢,繼續保持「高度自由開放、同國際規則順暢銜接」,繼續發揮「連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用」,因此更要積極地面向世界,講好香港故事,這是香港必須承擔的使命。

重新定位 準確展示香港現況

香港和國家的利益是一致的,香港好則國家好,因此怎樣講好香港故事非常重要。

首先,「講好香港故事」不等於「只講好的香港故事」,我們要誠實地、真誠地、準確地、全面地向世界展示香港的整體現況,包括卓越成就,也包括如何克服困難挑戰,如此才能讓香港故事更立體、更具說服力。

第二,要根據香港現況重新定位,釐定香港在國家裏扮演的角色、在國際上佔據甚麼位置,定出信息,精準出擊。

尋找軟硬實力 重塑形象

第三,我們要找出香港的硬實力和軟實力,重塑香港的形象。

這裏讓我想起,其實香港有很長的海外宣傳歷史,回歸前的港英政府也經常向外推銷香港,例如90年代香港影視圈的黃金時期,我便曾跟隨政府代表團,聯同天王巨星張國榮及港姐楊婉儀,到日本推廣香港,包括香港的電影成就。我還記得駐東京經貿辦事處有位日本女職員是張國榮影迷,當天她在辦事處等了老半天,就是為了見偶像一面呢!巨星、港姐、電影,這些都是香港當時的軟實力。

來到今天,香港已回歸祖國25年,挺過黑暴、捱過疫情,新一屆政府要在開局之初把握時機,找出香港的優勢所在,為香港定位,重塑形象,精準出擊,這樣才能講好香港故事,讓香港繼續在國際間發光發亮。

▲ 新一屆政府要在開局之初把握時機,找出香港的優勢所在,為香港定位,重塑形象,精準出擊,如此才能講好香港故事。(資料圖片)