找出優勢為港定位 講好香港故事

行政長官李家超多次在公開場合強調，我們要向世界講好香港故事，令港人有身份認同感及國際認同感。我自然十分同意，我認為「香港故事」要從歷史開始，正如國家主席習近平在今年七一的「香港回歸祖國25周年大會暨香港特別行政區第6屆政府就職典禮」發表的重要講話中，開宗明義讚揚香港在「中華民族5,000多年的文明史」中作出的貢獻。

習近平說：「有史以來，香港同胞始終同祖國風雨同舟、血脈相連」，「回歸祖國後，香港在國家改革開放的壯闊洪流中，敢為天下先，敢做弄潮兒，發揮連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用，為祖國創造經濟長期平穩快速發展的奇迹作出了不可替代的貢獻。」這是對香港作出了很高的評價，肯定了香港的歷史地位。

而對於目前及未來的香港，習主席固然強調了一國兩制是「前無古人的偉大創舉」，「這樣的好制度，沒有任何理由改變，必須長期堅持」；此外，他要求香港「積極融入國家發展大局、對接國家發展戰略，繼續保持高度自由開放、同國際規則順暢銜接的優勢」，以能「在更深層次對外開放新格局中發揮重要功能」，這是對香港有很高的期望，也是很高的要求。

中國崛起 讓世界邁向多極

所謂的新格局，是指世界百年未有的大變局，而這個大變局的緣起，其實就是中國的崛起。中國崛起讓世界從單極（unipolar world）邁向多極（multipolar world），再不是美國一個超級大國說了算。回顧這個國際新秩序的演化過程，英退美進，香港的角色轉變，後來演變至置身中美夾縫。

舉例說，中國是在2001年才加入世界貿易組織（World Trade Organization，WTO）的，在那之前，美國根據「The Jackson-Vanik Amendment to the Trade Act of 1974」，針對非市場經濟體（Non-Market Economies），每年覆檢中國的人權情況，決定是否保留中國的最惠國待遇（Most-Favoured-Nation，MFN Treatment）。

當時的港英政府明白，若中國的最惠國待遇不獲延續而影響出口，香港的轉口貿易也會受影響，所以港英政府主動派高官前往美國華盛頓進行游說，反映當時香港具備獨特優勢，也有向外講好香港故事的能力。當時我是副工商司，負責支援高官的游說工作，不過我記得末代港督彭定康不斷提醒我們「不要為中國講說話」（don't be apologists for China），只推銷香港便可以，英方心態可見一斑。

港須保持清醒 防美「打香港牌」遏華

後來，英國自知國力日衰，愈來愈依賴美國作為戰略同盟，以美國為首的西方陣營為了遏制中國，不斷利用香港作為打擊中國的前沿陣地。美國先後通過《美國--香港政策法1992》（United States-Hong Kong Policy Act 1992）、《2019香港人權及民主法案》（Hong Kong Human Rights and Democracy Act of 2019）以及《香港自治法2020》（Hong Kong Autonomy Act 2020）來「監察」香港，高舉香港打壓人權、民主、自由的旗幟，不斷打「香港牌」，企圖打擊中國。

換句話說，在如此複雜的國際局勢下，香港一方面要時刻保持清醒，避免落入西方陣營的圈套，變成危害國家安全的戰略基地；另一方面亦要主動把握「背靠祖國、聯通世界」這得天獨厚的顯著優勢，繼續保持「高度自由開放、同國際規則順暢銜接」，繼續發揮「連接祖國內地同世界各地的重要橋樑和窗口作用」，因此更要積極地面向世界，講好香港故事，這是香港必須承擔的使命。

重新定位 準確展示香港現況

香港和國家的利益是一致的，香港好則國家好，因此怎樣講好香港故事非常重要。

首先，「講好香港故事」不等於「只講好的香港故事」，我們要誠實地、真誠地、準確地、全面地向世界展示香港的整體現況，包括卓越成就，也包括如何克服困難挑戰，如此才能讓香港故事更立體、更具說服力。

第二，要根據香港現況重新定位，釐定香港在國家裏扮演的角色、在國際上佔據甚麼位置，定出信息，精準出擊。

尋找軟硬實力 重塑形象

第三，我們要找出香港的硬實力和軟實力，重塑香港的形象。

這裏讓我想起，其實香港有很長的海外宣傳歷史，回歸前的港英政府也經常向外推銷香港，例如90年代香港影視圈的黃金時期，我便曾跟隨政府代表團，聯同天王巨星張國榮及港姐楊婉儀，到日本推廣香港，包括香港的電影成就。我還記得駐東京經貿辦事處有位日本女職員是張國榮影迷，當天她在辦事處等了老半天，就是為了見偶像一面呢！巨星、港姐、電影，這些都是香港當時的軟實力。

來到今天，香港已回歸祖國25年，挺過黑暴、捱過疫情，新一屆政府要在開局之初把握時機，找出香港的優勢所在，為香港定位，重塑形象，精準出擊，這樣才能講好香港故事，讓香港繼續在國際間發光發亮。

▲ 新一屆政府要在開局之初把握時機，找出香港的優勢所在，為香港定位，重塑形象，精準出擊，如此才能講好香港故事。（資料圖片）