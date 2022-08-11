主動人格員工 非「多多益善」

今天，全球地緣政治風險升溫，加上新冠肺炎疫情下，全球經濟和商業活動大受影響，企業競爭環境的急遽變化，企業或組織需要具有主動能力的員工，以應對全球競爭與持續的創新需要；與此同時，組織也不再以員工勝任工作任務為滿足，而更看重具有積極主動性的員工，並與員工溝通主動行為（Proactive Behavior）的價值。可以說，對企業來說，具主動能力的員工是有效和重要的人力資源。

影響主動行為的其中一個個體因素，是主動人格（Proactive Personality）。主動人格被定義為個人對環境作出有意義改變的傾向，主動的人會積極發起面向未來的計劃，尋找改善當前環境的機會，為工作成就創造有利條件，並且堅持不懈，直到實現目標。

過去有研究表明，在個人層面，主動人格與工作績效之間存在正綫性關係，亦即主動人格提升，工作績效會展示出綫性增長；但是，在團隊的層面是否存在相同的關係，還是有一個問號。

主動人格與團隊績效 關聯成疑

近年，不少學者開始在團隊層面對主動型人格作出研究和檢驗，有研究文獻將團隊層面的主動人格，視為所有團隊成員主動特徵的集合（即平均值）。雖然有學者發現，團隊主動性人格與團隊績效結果之間存在正相關關係，但也有學者發現，在團隊層面，主動人格與工作績效之間存在「空關聯」（empty relation），反映兩者的關係，在團隊層面難以捉摸。不過，對企業管理層來說，在公司人力資源中，主動人格的員工是否一定對企業績效有利？這問題便很有意思，需要有較切實的答案。

筆者對上述問題作出研究和檢驗，我們把這項研究分為「研究一」及「研究二」。「研究一」中，我們提出並檢視了團隊「平均主動人格」水平與團隊績效之間的曲綫關係。須補充闡述一點，非綫性相關是指兩列伴隨相變化的變數，未能形成綫性關係，反而呈現不同的形態，如拋物綫等。舉例來說，施肥量和畝產量兩者之間，在一定數量的界限內，施肥量增加，畝產量相應增加，但當施肥量超出界限內的數量，畝產量反而呈現下降，這就是一種非綫性關係。

在「研究一」中，我們收集了來自不同行業4家公司共93個團隊的數據；在「研究二」中，我們從3家醫院的101個護理團隊收集了數據。筆者先說出研究結果--

在「研究一」中，我們發現團隊「平均主動性人格」水平與團隊績效之間，存在曲綫關係，亦即是說，在團隊層面，主動人格對團隊的績效不一定提升；在「研究二」中，我們對「研究一」發現的曲綫關係，作出更深入的了解，探究其成因機制，進一步證明了「主動人格分散」（dispersion of proactive personality）在曲綫關係中起到調節作用，以及「團隊效能」（team potency）和「團隊凝聚力」（team cohesion）的中介作用，研究結果下文會詳述。總的來說，團隊平均主動人格只會在一定程度上有益於團隊績效，這一點發現很有趣，而且重要。

事實上，研究細節可以讓企業管理層有所啟迪，因此筆者下文會作出詳細闡釋，先說「研究一」。

人際互動質量降 阻礙團隊運作

在團隊層面，主動人格與組織績效的關係，不像正綫性關係那麼簡單。一方面，有研究指出，來自不同成員的一定程度個人主動性，可以促進實現團隊的目標，改善團隊流程和績效；但另一方面，隨着有愈來愈多積極主動的團隊成員，他們的想法或舉措有可能針對不同的焦點，他們的主動行動有可能迥異，甚至相互扞格（牴觸）。

也有研究指出，更重要的是，高度積極主動的成員有可能以自信的方式，追求落實他們的倡議，甚或反對他人，以這種方式追求自己的主動性，會降低人際互動的質量，並使團隊難以協調、整合和引導主動性的想法，阻礙團隊運作，從而降低團隊績效。

仔細觀察，過於積極主動的個性，可能會阻礙團隊的工作進步。高度積極主動的成員傾向於堅定地擁護和追求自己的主動性，而忽略甚至反對他人的意見，致使團隊充滿許多不同的主動性，超出了團隊協調和整合的能力。那些過去被認為有用的協調，再不足以凝聚團隊的合作、推進工作，從而使積極主動的人格不再有益、甚至有害於團隊順利實現目標；如果不同成員的舉措相互矛盾，情況會進一步惡化，導致團隊無法齊心協力、協同運作，更大地阻礙團隊進步。

再者，主動人格的平均水平過高，可能會危及成員之間的人際關係。理論和研究表明，積極主動的人是自信或佔主導地位的，在這種情況下，團隊將有更多的成員，在倡導和堅持己見方面非常自信，以致在團隊中產生高昂的協調成本，甚至產生怨懟和敵意，而受損的人際關係，無可避免會傷害到團隊整體凝聚力和執行力。

協調成本高昂 削凝聚力執行力

我們研究的「假設1」：團隊平均主動性人格水平與團隊績效呈曲綫關係，這種關係最初是正面的，但隨着從低到高的增加而減弱和變化。

很顯然，隨着團隊平均主動人格的水平從低到中等水平增加，其與團隊績效的關係是正面的，因為成員發現了與工作相關的問題，並提出解決這些問題的舉措，所有這些都改善了團隊的工作，從而提高團隊績效。此外，團隊可能不會產生太多的人際協調成本，因為團隊成員可能會容忍主動性成員在一定程度上的支配和自信；然而，當太多成員非常主動時，團隊可能無法協調和整合眾多主動性的想法。

效益有邊界 高管須關注

對「假設1」的測檢和統計方法，筆者不在本文細表；研究結果顯示，團隊平均主動性人格水平只能在一定程度上提高團隊績效，超過這程度水平或邊界，就會阻礙團隊運作，亦即呈現了曲綫關係，揭示了分析水平是預測主動人格的重要邊界條件。扼要言之，我們通過展示團隊平均主動性人格水平，與團隊績效之間的曲綫關係，證明主動性人格在團隊層面並非「多多益善」，這一點是企業高管需要注意的。

「研究二」根據「研究一」所發現的曲綫關係，進一步探究其成因：究竟有甚麼因素或變項會對此產生影響？我們利用主動人格的分散性，檢測「主動人格分散」對主動人格平均水平與團隊績效之間的曲綫關係之調節，以及「團隊效能」和「團隊凝聚力」作為機制發揮導引作用，在企業主管掌握主動人格員工的管理上，研究結果可作為參考，以作出有利於企業績效的決定。囿於篇目，對於「研究二」，筆者另文闡述和討論。

▲ 全球地緣政治風險升溫，加上疫下全球經濟和商業活動大受影響，企業需要具有主動能力的員工，以應對全球競爭與持續的創新需要。（資料圖片）