Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 行政人員版 2022/08/11 分享： 分享： Google近年一直透過不同方法向蘋果（Apple）施壓，希望蘋果同意在iPhone上採用RCS短訊服務。繼早前憑歌寄意表明Google希望iPhone可支援RCS，Google近日啟用名為Get ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 今日 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 2022/08/10 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 2022/08/10 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% 2022/08/09 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 2022/08/08 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 科技行業 Google Apple 服務 產品 Android