  • 27°C
香港時間 : 2022811日 (四) 01:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊

行政人員版 2022/08/11

分享：

分享：

Google近年一直透過不同方法向蘋果（Apple）施壓，希望蘋果同意在iPhone上採用RCS短訊服務。繼早前憑歌寄意表明Google希望iPhone可支援RCS，Google近日啟用名為Get

...

欄名 : 科技新知

最新專欄文章 更多

日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨
今日
日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨
AI發明不獲專利 科學家擬上訴
2022/08/10
AI發明不獲專利 科學家擬上訴
Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號
2022/08/10
Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號
Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1%
2022/08/09
Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1%
Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速
2022/08/08
Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速
科技行業 Google Apple 服務 產品 Android

上一篇文章

旅遊網絡攻擊重現 專家教3招保安全

下一篇文章

日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？