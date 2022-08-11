日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 行政人員版 2022/08/11 分享： 分享： 為應對疫情下勞動力短缺問題，日本連鎖便利店FamilyMart與機械人製造商Telexistence合作，安排機械人於店內負責冷藏貨架補貨。 當地300間分店將安裝名為TX SCARA的機械人，據悉，它 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 今日 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 2022/08/10 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 2022/08/10 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% 2022/08/09 Netflix遊戲服務 使用者佔訂戶不足1% Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 2022/08/08 Pixel 6指紋辨識 Android 13料助增速 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 機械人 疫情 日本 便利店