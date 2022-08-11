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一田消費滿$1000換$110現金券 SOGO多重賞 綫上綫下齊優惠

行政人員版 04:00 2022/08/11

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最近唔少商戶都推出消費獎賞吸客，黛安收到風，即日起至9月12日，一田聯同AlipayHK推出「一田獨家消費賞」，AlipayHK用戶喺一田店內掃描宣傳品嘅QR Code，就可獲$15現金優惠券，消費滿$300並以AlipayHK付款，可即減$15等。一田亦精選咗20款$1,000貨品組合，齊集廚具電器、化粧美肌、童嬰用品等，低至3折就可買到。推廣期內即日單一發票買一田現金禮券，或百貨貨品滿$1,000，更有機會換領$110超市現金優惠券㖭。

另外，即日起至本月底，崇光亦推出夏日消費多重賞，喺店內單一購物滿$800，可獲$50購物現金券；喺SOGO eStore單一購物滿$1,600，憑優惠碼SUMMER80即享$80即時折扣優惠；單一購物滿淨值$2,800，憑優惠碼SUMMER150，更可享$150即時折扣優惠。SOGO Rewards會員喺崇光銅鑼灣店指定品牌專櫃消費滿指定金額，或買指定貨品，仲可獲18X積分回贈！若以中銀崇光Visa卡喺崇光實體店作手機支付更可享3重優惠，享高達15%現金回贈。

本文轉載自《晴報

一田$1,000組合之一：專業電焗爐+電陶爐

崇光尊尚美粧禮遇

撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關

欄名 : 八卦名利場

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