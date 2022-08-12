維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化

瑰麗酒店向來以華麗奢華形象見稱，香港分號是港人熱門Staycation目標，集團最新一員維也納瑰麗酒店（Rosewood Vienna）亦不例外。作為集團在歐洲開設的第五間酒店，在文藝氣息濃厚的維也納

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