維也納瑰麗酒店盛大開業 莫扎特故居歷史建築活化 副刊版 2022/08/12 分享： 分享： 瑰麗酒店向來以華麗奢華形象見稱，香港分號是港人熱門Staycation目標，集團最新一員維也納瑰麗酒店（Rosewood Vienna）亦不例外。作為集團在歐洲開設的第五間酒店，在文藝氣息濃厚的維也納 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Travel 最新專欄文章 更多 中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿 2022/07/01 中東卡塔爾豪華康體度假村 主打療養生息住宿 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 2022/05/27 麗晶品牌首次登陸越南 富國島最新奢華Resort 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 2022/05/06 艾迪遜酒店登陸馬德里 摩登設計突顯創意個性 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 2022/03/25 倫敦多切斯特酒店頂樓套房 以伊莉莎伯•泰萊命名致敬 亞洲最佳女廚師庄司夏子 2022/02/25 亞洲最佳女廚師庄司夏子 歐洲 酒店 美食 奧地利 維也納 旅遊資訊 歐元