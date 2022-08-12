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幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場

副刊版 2022/08/12

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每個人都有其私屬的幸運號碼，在國際時裝界有一位叫Gabrielle Bonheur Coco Chanel傳奇大師，她選了「N°5」成人生的最愛數字。無論推出高級訂製系列的日子，又或為流芳百年的香水起

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欄名 : Jewelry

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