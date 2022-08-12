幸運數字繼承者 CHANEL高級珠寶系列 N°5登場 副刊版 2022/08/12 分享： 分享： 每個人都有其私屬的幸運號碼，在國際時裝界有一位叫Gabrielle Bonheur Coco Chanel傳奇大師，她選了「N°5」成人生的最愛數字。無論推出高級訂製系列的日子，又或為流芳百年的香水起 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Jewelry 最新專欄文章 更多 FRED王陽明火併Tyson 2022/07/29 FRED王陽明火併Tyson 憶年新概念 Buccellati 2022/07/22 憶年新概念 Buccellati Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 2022/07/15 Rose做開路先鋒Tiffany & Co. 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 2022/07/08 宋慧喬空降巴黎經典泳池 CHAUMET 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery 2022/07/01 愛麗絲夢遊珠寶仙境 RichandRare Jewellery