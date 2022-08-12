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IWC X Preface 突破咖啡店想像

副刊版 2022/08/12

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較早前，IWC才以郵輪貨櫃在維港兩岸穿梭宣傳今年主打TOP GUN海軍空戰部隊系列，言猶在耳，再下一城，與國際教育科技公司Preface攜手合作，在其香港中環和銅鑼灣兩家Preface Coffee

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