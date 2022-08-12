IWC X Preface 突破咖啡店想像 副刊版 2022/08/12 分享： 分享： 較早前，IWC才以郵輪貨櫃在維港兩岸穿梭宣傳今年主打TOP GUN海軍空戰部隊系列，言猶在耳，再下一城，與國際教育科技公司Preface攜手合作，在其香港中環和銅鑼灣兩家Preface Coffee ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : Watch 最新專欄文章 更多 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 2022/07/29 與傳奇登山家Nimsdai Purja合作 Montblanc推0氧氣機芯延長壽命 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 2022/07/22 Jaeger-LeCoultre 一錶兩面穿越星際宇宙 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能 2022/07/15 新CEO入主一年 Parmigiani全球首創的追針兩地時功能 英揆辭職 2022/07/09 英揆辭職 安倍遇刺身亡 2022/07/09 安倍遇刺身亡 美食 中環 銅鑼灣 元宇宙 概念 3D 鐘錶 鐘錶