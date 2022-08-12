陳智思 扭轉逆境 態度為先 共同努力 只因香港是我家

▲ 陳智思先生，亞洲金融集團主席兼總裁及亞洲保險主席，亦為多家本地及海外的金融服務公司，以及泰國康民醫院董事會成員。他是前立法會議員，並曾任行政會議召集人，公職包括社聯主席、香港故宮文化博物館及M+博物館，以及大館的主席等。

不少人誤以為陳智思早就籌劃好自己的發展之路，原來那是他一次又一次憑積極的態度，以最大努力，扭轉逆境的結果。「I'll try to make the best of it（ 我會盡力做到最好）」說時，陳智思雖仍是一貫的儒雅，但那份堅毅卻很實在地令人產生共鳴。

「香港是我家，我怎樣令這個城市繼續有吸引力，使我們的下一代都願意留下，同時吸引海內外的人才來港？我不想之後會後悔，所以會竭盡所能，令大家一起努力，讓香港變得更加吸引！」陳智思這番話說得鏗鏘有力，因他深知，現在香港面臨最大的挑戰是留住及吸引人才，尤其是科技人才。他指出，企業現在吸納、搶奪人才是全球性的，要有人才的基礎，才不致影響企業乃至香港的競爭力。

陳智思的家族在銀行業擁有雄厚的實力和背景，但當年「含着金鎖匙」出世的他加入家族企業時所面對的挑戰，卻與父、祖輩經歷過的截然不同：「現在金融行業持續有新發展，而來自全球的競爭，也令較小規模的公司更難有發展。隨着國家發展，對本地銀行業既是機遇，又是挑戰，僅是目標客戶群的性質和需要，已與幾十年前大不相同。」他又指除了企業的新挑戰之外，也要視乎個人能力，能否帶領企業繼續發展。

危中有機 謙卑努力

當年陳智思既是「空降」，年紀又輕，怎樣令人認同乃至信服，是他的一大挑戰。其後，他歷任多項公職，年紀也成為別人對他「另眼相看」的原因。陳智思以此拆解：「要虛心學習，而且要學得快，並做出成果，才會贏得別人的信任。」

面對經濟逆境，市場萬變，企業在新舊交替之間的改革應如何取捨？陳智思自言他或未至於「進取」，但並不保守，更不會「死守」，讓企業坐以待斃。若今天「破舊」難，便須能預視將要發生的市場變化，從而部署「創新」。最重要的是，有沒有人協助自己改革、創新，讓企業再持續發展20年？

有危有機，成功是逼出來的。陳智思對此感受最深。在泰國加碼投資醫院，開拓海外醫療市場是他的得意傑作。論成本效益，他知道醫療發展遠大於金融。他憶述當年原本針對泰國中產的醫療需要而擴建醫院，不旋踵卻出現亞洲金融風暴，泰銖資產貶值，唯有引進海外，包括中東、美、歐等的境外客戶，因泰銖貶值反而令醫院服務，例如手術等變得「超值」。疫情前，每年有百多萬人次接受服務，這間在東南亞，甚至國際揚名的私營醫院，市值更曾逾400多億港元 ！

也許有人以為，陳智思早已找到一份夢想工作（Dream job ，他苦笑着說，自己初時也以為會成為銀行家，但事與願違；從事保險業，其後循保險界別進入立法會，然後社福、歷史保育、可持續發展等領域都有他的身影。直至出任文化、藝術的公職，才回歸到他原本的藝術專業，但任期將屆，他又即將出任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席，接受新挑戰。

▲ 談挑戰、說機遇，陳智思娓娓道出了他深刻的體會，講到香港情，更引發筆者（Grace Tse，左）共鳴。

文化產業 前景樂觀

走過多年公職生涯，陳智思有這番體悟，9成人一輩子都不能做到自己的夢想工作，他就選擇在現有一項工作上盡己所能，做到最好：「不要被表象或看似不好的際遇影響，不要計較有沒有回報，甚或有沒有着數。」他相信，若沒有把握機會，便不會有另一個機會出現，他坦言無悔：「其實那些公職都不是太多人想做的，但我實在獲益良多。」

由商界轉戰社福界是陳智思事業的轉捩點，也讓他認識到社會眾多問題所在，使他了解香港更深，令服務香港的志向更堅定。擔任社聯主席的他創設了資助配對平台「商界展關懷」，至今逾20年，已有逾4,000家機構參與。

現身兼M+及香港故宮博物館主席的陳智思期望，香港「故宮」不但可吸引懂得欣賞中國文化的人到訪，更要令到對它不認識、無興趣的人也想去，這才稱得上成功。讓年輕人認識故宮，年長人士認識M+，當香港做到這種文化氛圍，便有助進一步締造互相包容、學懂尊重的社會風氣。這不單會讓港人獲益，連鄰近國家或地區的民眾都會受惠。至於香港文化藝術產業的前景，陳智思認為，面向7,500萬人口的大灣區，其中只要有1,000至2,000萬人成為中產，市場前景便十分樂觀。

▲ 香港故宮文化博物館正式對外開放

【後記】愛港：每人都出一分力

「香港是我家」這種香港情懷從沒有過時，此時此處，更是歷久常新，道出了絕大部分市民的心聲。用陳智思的說話延伸，就是「這個家如果做得不好，對自己、對我們的下一代都沒有好處。」這也是很多港人的心聲，最少我也是這樣想。

從事化粧業多年，近年我積極參與不同商會，例如創意創業會，便希望透過初創這類平台，較「落地」的給創業者一些機會，為香港出一分力，正如陳智思說：「每個人在自己的崗位上做少許，便可以幫助到更多人。」