陳智思 扭轉逆境 態度為先 共同努力 只因香港是我家

▲ 陳智思先生,亞洲金融集團主席兼總裁及亞洲保險主席,亦為多家本地及海外的金融服務公司,以及泰國康民醫院董事會成員。他是前立法會議員,並曾任行政會議召集人,公職包括社聯主席、香港故宮文化博物館及M+博物館,以及大館的主席等。

不少人誤以為陳智思早就籌劃好自己的發展之路,原來那是他一次又一次憑積極的態度,以最大努力,扭轉逆境的結果。「I'll try to make the best of it( 我會盡力做到最好)」說時,陳智思雖仍是一貫的儒雅,但那份堅毅卻很實在地令人產生共鳴。

「香港是我家,我怎樣令這個城市繼續有吸引力,使我們的下一代都願意留下,同時吸引海內外的人才來港?我不想之後會後悔,所以會竭盡所能,令大家一起努力,讓香港變得更加吸引!」陳智思這番話說得鏗鏘有力,因他深知,現在香港面臨最大的挑戰是留住及吸引人才,尤其是科技人才。他指出,企業現在吸納、搶奪人才是全球性的,要有人才的基礎,才不致影響企業乃至香港的競爭力。

陳智思的家族在銀行業擁有雄厚的實力和背景,但當年「含着金鎖匙」出世的他加入家族企業時所面對的挑戰,卻與父、祖輩經歷過的截然不同:「現在金融行業持續有新發展,而來自全球的競爭,也令較小規模的公司更難有發展。隨着國家發展,對本地銀行業既是機遇,又是挑戰,僅是目標客戶群的性質和需要,已與幾十年前大不相同。」他又指除了企業的新挑戰之外,也要視乎個人能力,能否帶領企業繼續發展。

危中有機 謙卑努力

當年陳智思既是「空降」,年紀又輕,怎樣令人認同乃至信服,是他的一大挑戰。其後,他歷任多項公職,年紀也成為別人對他「另眼相看」的原因。陳智思以此拆解:「要虛心學習,而且要學得快,並做出成果,才會贏得別人的信任。」

面對經濟逆境,市場萬變,企業在新舊交替之間的改革應如何取捨?陳智思自言他或未至於「進取」,但並不保守,更不會「死守」,讓企業坐以待斃。若今天「破舊」難,便須能預視將要發生的市場變化,從而部署「創新」。最重要的是,有沒有人協助自己改革、創新,讓企業再持續發展20年?

有危有機,成功是逼出來的。陳智思對此感受最深。在泰國加碼投資醫院,開拓海外醫療市場是他的得意傑作。論成本效益,他知道醫療發展遠大於金融。他憶述當年原本針對泰國中產的醫療需要而擴建醫院,不旋踵卻出現亞洲金融風暴,泰銖資產貶值,唯有引進海外,包括中東、美、歐等的境外客戶,因泰銖貶值反而令醫院服務,例如手術等變得「超值」。疫情前,每年有百多萬人次接受服務,這間在東南亞,甚至國際揚名的私營醫院,市值更曾逾400多億港元 !

也許有人以為,陳智思早已找到一份夢想工作(Dream job ,他苦笑着說,自己初時也以為會成為銀行家,但事與願違;從事保險業,其後循保險界別進入立法會,然後社福、歷史保育、可持續發展等領域都有他的身影。直至出任文化、藝術的公職,才回歸到他原本的藝術專業,但任期將屆,他又即將出任廉政公署審查貪污舉報諮詢委員會主席,接受新挑戰。

▲ 談挑戰、說機遇,陳智思娓娓道出了他深刻的體會,講到香港情,更引發筆者(Grace Tse,左)共鳴。

文化產業 前景樂觀

走過多年公職生涯,陳智思有這番體悟,9成人一輩子都不能做到自己的夢想工作,他就選擇在現有一項工作上盡己所能,做到最好:「不要被表象或看似不好的際遇影響,不要計較有沒有回報,甚或有沒有着數。」他相信,若沒有把握機會,便不會有另一個機會出現,他坦言無悔:「其實那些公職都不是太多人想做的,但我實在獲益良多。」

由商界轉戰社福界是陳智思事業的轉捩點,也讓他認識到社會眾多問題所在,使他了解香港更深,令服務香港的志向更堅定。擔任社聯主席的他創設了資助配對平台「商界展關懷」,至今逾20年,已有逾4,000家機構參與。

現身兼M+及香港故宮博物館主席的陳智思期望,香港「故宮」不但可吸引懂得欣賞中國文化的人到訪,更要令到對它不認識、無興趣的人也想去,這才稱得上成功。讓年輕人認識故宮,年長人士認識M+,當香港做到這種文化氛圍,便有助進一步締造互相包容、學懂尊重的社會風氣。這不單會讓港人獲益,連鄰近國家或地區的民眾都會受惠。至於香港文化藝術產業的前景,陳智思認為,面向7,500萬人口的大灣區,其中只要有1,000至2,000萬人成為中產,市場前景便十分樂觀。

▲ 香港故宮文化博物館正式對外開放

【後記】愛港:每人都出一分力

「香港是我家」這種香港情懷從沒有過時,此時此處,更是歷久常新,道出了絕大部分市民的心聲。用陳智思的說話延伸,就是「這個家如果做得不好,對自己、對我們的下一代都沒有好處。」這也是很多港人的心聲,最少我也是這樣想。

從事化粧業多年,近年我積極參與不同商會,例如創意創業會,便希望透過初創這類平台,較「落地」的給創業者一些機會,為香港出一分力,正如陳智思說:「每個人在自己的崗位上做少許,便可以幫助到更多人。」