《起動九龍東》配套齊 帶旺舖市 地產版 2022/08/12 分享： 分享： 政府《起動九龍東》計劃進行得如火如荼，旨要將九龍東發展成香港第2個核心商業區。除了不少甲級商廈和住宅陸續建成。9間地產公司為配合政府的計劃，聯手成立了「啟德跑道區私人發展有限公司」，並將啟德跑道用地命 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 陳起 美聯旺舖高級區域營業董事 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討 2022/08/11 經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 2022/08/10 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 投資潛力車位 從何着手 2022/08/09 投資潛力車位 從何着手 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 2022/08/09 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 加息應否提早償還樓按 2022/08/08 加息應否提早償還樓按 成交 商舖 商廈 美聯工商舖 九龍東 啟德體育園 郵輪碼頭 SOGO 九龍城 新蒲崗