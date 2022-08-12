《起動九龍東》配套齊 帶旺舖市

政府《起動九龍東》計劃進行得如火如荼，旨要將九龍東發展成香港第2個核心商業區。除了不少甲級商廈和住宅陸續建成。9間地產公司為配合政府的計劃，聯手成立了「啟德跑道區私人發展有限公司」，並將啟德跑道用地命

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