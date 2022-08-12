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音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞

副刊版 2022/08/12

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香港管弦樂團「港玩．港樂」旨在讓市民更容易接觸到古典音樂，並把音樂與日常生活輕鬆連繫，最近推出的第三季「音樂X說故事」，更透過玩味十足的故事、港樂演出及不同藝術形式，揭露古典音樂的秘密。

最新推出的第三

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欄名 : 新鮮熱辣

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