音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞

香港管弦樂團「港玩．港樂」旨在讓市民更容易接觸到古典音樂，並把音樂與日常生活輕鬆連繫，最近推出的第三季「音樂X說故事」，更透過玩味十足的故事、港樂演出及不同藝術形式，揭露古典音樂的秘密。

最新推出的第三

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