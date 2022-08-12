音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 副刊版 2022/08/12 分享： 分享： 香港管弦樂團「港玩．港樂」旨在讓市民更容易接觸到古典音樂，並把音樂與日常生活輕鬆連繫，最近推出的第三季「音樂X說故事」，更透過玩味十足的故事、港樂演出及不同藝術形式，揭露古典音樂的秘密。 最新推出的第三 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 2022/08/10 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 2022/08/08 Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 2022/08/06 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 2022/08/05 本地陶瓷藝術家個展 口罩下的人臉想像 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 2022/08/03 炎夏透心涼 解暑冰爽甜點之選 香港 音樂 YouTube 視覺藝術 音樂節目