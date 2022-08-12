Sardinia（薩丁尼亞島），意大利度假勝地，碧海白沙，陽光空氣，每年七、八月，這島擠滿來自五湖四海的遊客。

踏足海灘溫暖白沙，留意到偶有幾朵白花從沙中冒出頭來，花長約三吋，純白瑰麗，樣子像百合，本地人正稱此花為沙中百合（Sand Lily，學名為白文珠蘭，Leucocrinum Montanum）。沙灘溫差變化極高，再加上缺乏水份，絕對不是植物生長的理想環境，一朵弱不禁風小花，如何在惡劣環境下茁壯成長，實令人費解。

原來，沙中百合並非百合，屬The Family Asparagaceae（即露筍類），此花是靠日夜溫差、空氣水份冷凝，只需很少的水，也能調出如此漂亮的花朵，實屬奇迹。

醫生想起六七十年代的香港，經濟環境不好的家庭極多，但在貧窮屋邨中，卻長出不少奇葩異卉，最為人熟悉的，是我們香港中文大學醫學院院長陳家亮教授。大家茶餘飯後想當年，他兒時住屋邨，無玩具、無錢買零食，只接受基本教育，就如沙中百合所渴求的小量水份。在惡劣環境下，他仍能克服萬難，成功當上腸胃科醫生外，更在醫學教育、國際研究和科技創新上獨領風騷，是不折不扣的醫學界奇葩。

時移世易，香港已發展為肥沃土壤，人才輩出的同時，卻顯見兩極化，貧富懸殊實則讓條件較差的家庭，更難在富庶社會裏衝破經濟障礙。

培育沙中百合，人人有責。

▲ 踏足海灘溫暖白沙，留意到偶有幾朵白花從沙中冒出頭來，花長約三吋，純白瑰麗（見圖），樣子像百合，本地人正稱此花為沙中百合（Sand Lily，學名為白文珠蘭，Leucocrinum Montanum）。（專欄作家提供）