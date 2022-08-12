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不能大小通吃

副刊版 2022/08/12

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要做好Public Engagement，增加公眾對某樣東西的投入感，就先要理解他們的情緒。公眾情緒有很多種，不同公眾情緒需要有不同策略對應，不能只籠統地概括為「負面情緒」。例如但凡涉及健康或安全的公眾危機，公眾情緒必定出現焦慮（Anxious）、恐慌（Panicked）、無助（Helpless）和擔心（Worried），對應策略必須有安撫和安心保證（Reassurance Strategy）。但若像香港保護兒童會那單人神共憤的職員虐兒事件被爆出，那公眾情緒就是另一種了，必定有憤慨（Indignant）情緒出現，激發公眾要看到罪有應得、公道公義的要求，對應策略則要在核心元素做出徹底改變（Restructuring Strategy），如換人、重組架構或改變制度。

譬如想公眾對一個地方增加投入感和參與度：一、先不要突兀夾硬嚟，愛不能勉強，由心而發的情感才是真實和長久。二、慢慢抽出潛藏的情緒去對應。三、把公眾細拆成不同公眾群，因不同群別有不同關注點、語言文化和需要。舉例：若向二三十歲年輕人講「現在養一個小孩需要的費用，已由四百萬元增至六百萬元」，他們會聽得入耳嗎？人家可能連婚都未結／未有錢結婚啊，跟他們談談「月光族求生技能」可能更啱聽。

近年，香港部分公眾群出現無望（Hopeless）情緒，那可以是當事人主觀感受，但當很多加起來時，就是一個需要處理的客觀情況。對應策略就是呈現希望的話語（Hope Discourse），而非用諸如「唔鍾意咪留喺度」的情緒或態度去對應。又，不同公眾群有不同的希望和關注點，例如：為人父母想見到子女在此地有優質成長的希望；年輕公眾群則需要看到這裏有無限探索和發揮的希望。要增加Public Engagement，這個地方的希望話語和希望故事不能One-size-fits-all（大小通吃）。

撰文 : 利嘉敏

欄名 : 攻關女子

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