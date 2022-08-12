智慧規劃 打造「易行城市」

步行可能是世界上最好的運動，有研究顯示，只要持續每天步行30分鐘，便能改善身心健康，既燃燒不少卡路里，也令人頭腦靈活。

改善步行舒適度增「安步當車」意慾

特區政府早於2017年《施政報告》就提出「行人友善環境」政策，即「香港．好易行」項目，鼓勵市民「安步當車」，減低市民對交通工具的依賴，從而改善空氣質素，但港人的步行意慾卻不高。

有環保團體自2016年起，每年調查香港市民的步行習慣，發覺港人大多不愛安步當車；總括原因，除了希望節省時間或攜帶重型物品外，天氣不適宜（如太熱、太冷或下雨）以及想要舒適的出行，都是主要因素。

開發地下空間 須配合3D地圖模型

此外，香港的高溫紀錄屢被打破，加上氣候潮濕，市民在烈日下步行，實在悶熱難耐。要提升港人的步行意慾，必須先改善步行的舒適度，香港才有望成為「易行城市」。

像日本、台灣和南韓般開發地下空間，可能是解決方案之一。根據立法會秘書處在2020年的一項研究顯示，本港過去數十年來，曾進行多項地下空間發展的研究，例如2015年就尖沙咀西、銅鑼灣與跑馬地及金鐘／灣仔等地區，進行策略性地區先導研究；而尖沙咀西地下空間發展計劃更擬於九龍公園地底建造5層空間，用作多元化社區用途，惟多年來卻未有寸進。

文件指出，當中主要障礙之一，是海外日漸流行的三維（3D）地底環境地圖及模型，香港卻仍未廣泛製作及應用。由於缺乏包括基岩、土質狀況和淺層地下公用設施分布等全面的3D資料，政府難以制定具宏觀全面角度和多層次的整體規劃策略，故此多年來地下空間主要是個別獨立的項目發展，彼此之間欠缺連貫或協調，白白浪費了拓展珍貴市區資源的機會。

調整栽種策略 形成綠色走廊

而在行人路加裝上蓋或植樹，是另一解決方案。新加坡早於2013年推出「暢行乘車計劃」，在所有地鐵站、輕軌列車站及巴士轉乘站附近200米範圍內，興建行人路上蓋，並擴闊城市綠化帶的範圍，延至主要屋苑的行人和單車路徑；哥倫比亞的麥德林市（Medellín）種植了數十萬株樹木和灌木，形成「綠色走廊」，令該市溫度下降超過3度，墨西哥的墨西哥城、法國巴黎等城市都採用這個相對平價的減排方法。香港過去10年在市區栽種的樹木超過40萬株，可是少見綠色走廊，當局可能要調整一下栽種策略。

要真切地促進香港的可行度，我們需要全面疏理地上、地下多層次的空間數據資料，再配合各個地區的特質和需要來制定策略，如此宏觀和周詳的城市規劃，才是解決良方。

▲ 要真切地促進香港的可行度，需要全面疏理地上、地下多層次的空間數據資料，再配合各個地區的特質和需要來制定策略。（資料圖片）