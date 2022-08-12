元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力 行政人員版 2022/08/12 分享： 分享： 「未來的元宇宙將與現時的大公司無關！」誰人如此口出狂言？看畢本文便清楚。上月初美國的科技巨擎舉行閉門會議，為他們眼中的元宇宙定立標準；那邊廂東方的世界又有另一套的遊戲規則，本港作為未來的創科中心，暫卻 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長 欄名 : 創智箴言 最新專欄文章 更多 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 2022/08/05 《復仇者》管理模式 集結優秀人才解難 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 2022/07/29 虛擬資產擬監管 用戶留意未來安排 去中心化管理模式 展現員工能力 2022/07/22 去中心化管理模式 展現員工能力 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 2022/07/18 元宇宙時代 改變各行業營銷模式 機器人法則被推翻 慎防電影成真 2022/07/15 機器人法則被推翻 慎防電影成真 元宇宙 區塊鏈 移動裝置 以太坊 美元