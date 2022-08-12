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元宇宙助各行業發展 社會添經濟動力

行政人員版 2022/08/12

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「未來的元宇宙將與現時的大公司無關！」誰人如此口出狂言？看畢本文便清楚。上月初美國的科技巨擎舉行閉門會議，為他們眼中的元宇宙定立標準；那邊廂東方的世界又有另一套的遊戲規則，本港作為未來的創科中心，暫卻

...

撰文 : 鄒健宏 科學園科培網絡榮譽會長

欄名 : 創智箴言

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企業轉型目標異 中小企傾向外判
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