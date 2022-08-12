Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 行政人員版 2022/08/12 分享： 分享： Motorola於昨午舉行新品發布會，帶來全新摺機moto razr 2022，聲稱將「為折疊屏正名」。 Motorola新手機採用第三代星軌轉軸技術，不易產生摺痕，並支援多角度懸停。手機展開厚7.62 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 今日 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 2022/08/11 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 2022/08/11 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 2022/08/10 AI發明不獲專利 科學家擬上訴 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 2022/08/10 Twitter代碼更新漏洞 證實洩逾548萬帳號 鏡頭 處理器 Moto 人民幣