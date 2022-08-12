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藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億

行政人員版 2022/08/12

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區塊鏈分析機構Elliptic報告指出，自2020年以來，黑客通過區塊鏈的「跨鏈橋」（Cross-Chain Bridge）RenBridge洗錢，涉案金額高達5.4億美元（約42億港元）。

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欄名 : 科技新知

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