招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 港聞版 2022/08/12 分享： 分享： 行政長官李家超預告10月發表首份施政報告，將提出想法和措施，為香港發展創科事業吸引全球人才。相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾指，想要吸引全球頂尖人才，港府除了要給頂尖的待遇之外，亦要營造一個好的創科 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 你可能感興趣 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 01:00 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 01:00 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 01:00 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 生物科技 科研 施政報告