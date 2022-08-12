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招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才

港聞版 2022/08/12

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行政長官李家超預告10月發表首份施政報告，將提出想法和措施，為香港發展創科事業吸引全球人才。相達生物科技創辦人及行政總裁招彥燾指，想要吸引全球頂尖人才，港府除了要給頂尖的待遇之外，亦要營造一個好的創科

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