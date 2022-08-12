港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港

本港人口再度下跌，本年中期人口為729.1萬，較去年同期少12.1萬，跌幅1.6%。過去一年，有11.3萬港人離港，計及1.83萬名持單程證來港人士，錄9.5萬人淨流出，是連續第3年錄淨流出。政府發言

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