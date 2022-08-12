港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 港聞版 2022/08/12 分享： 分享： 本港人口再度下跌，本年中期人口為729.1萬，較去年同期少12.1萬，跌幅1.6%。過去一年，有11.3萬港人離港，計及1.83萬名持單程證來港人士，錄9.5萬人淨流出，是連續第3年錄淨流出。政府發言 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 你可能感興趣 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 01:00 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 01:00 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 01:00 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 人口 移民 政府統計處 香港 生育 大灣區