  • 27°C
香港時間 : 2022812日 (五) 02:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港

港聞版 2022/08/12

分享：

分享：

本港人口再度下跌，本年中期人口為729.1萬，較去年同期少12.1萬，跌幅1.6%。過去一年，有11.3萬港人離港，計及1.83萬名持單程證來港人士，錄9.5萬人淨流出，是連續第3年錄淨流出。政府發言

...

相關文章

李家超：推措施拓創科 搶人才來港
今日
李家超：推措施拓創科 搶人才來港
招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才
今日
招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才
永久離港取MPF 按年飈4成至90億
今日
永久離港取MPF 按年飈4成至90億

你可能感興趣

李家超：推措施拓創科 搶人才來港
今日 01:00
李家超：推措施拓創科 搶人才來港
招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才
今日 01:00
招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才
永久離港取MPF 按年飈4成至90億
今日 01:00
永久離港取MPF 按年飈4成至90億
人口 移民 政府統計處 香港 生育 大灣區

上一篇文章

招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才

下一篇文章

永久離港取MPF 按年飈4成至90億
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？