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永久離港取MPF 按年飈4成至90億

港聞版 2022/08/12

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本港人口進一步減少，上年度以永久離港為由，提取強積金金額，亦按年急增近4成，由2020/21年度的65.66億元，增至上年度的90.97億元。

打擊虛假陳述 上年度93人罪成

本港淨移出人口持續增加，以永

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