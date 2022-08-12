永久離港取MPF 按年飈4成至90億 港聞版 2022/08/12 分享： 分享： 本港人口進一步減少，上年度以永久離港為由，提取強積金金額，亦按年急增近4成，由2020/21年度的65.66億元，增至上年度的90.97億元。 打擊虛假陳述 上年度93人罪成 本港淨移出人口持續增加，以永 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 你可能感興趣 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 今日 01:00 李家超：推措施拓創科 搶人才來港 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 01:00 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 01:00 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 人口 強積金 罪行 退休