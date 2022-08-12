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李家超：推措施拓創科 搶人才來港

預告施政報告着墨 加強灣區深度合作

政治版 2022/08/12

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首屆大灣區國際科創峰會昨日舉行，特首李家超致辭時預告，10月發表首份施政報告中，會有措施發展本港創新科技，同時要「搶」人才來港，又強調要推進大灣區城市深度合作。

李家超表示，留意到有意見建議，應着力發展

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