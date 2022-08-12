李家超：推措施拓創科 搶人才來港 預告施政報告着墨 加強灣區深度合作 政治版 2022/08/12 分享： 分享： 首屆大灣區國際科創峰會昨日舉行，特首李家超致辭時預告，10月發表首份施政報告中，會有措施發展本港創新科技，同時要「搶」人才來港，又強調要推進大灣區城市深度合作。 李家超表示，留意到有意見建議，應着力發展 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 相關文章 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 你可能感興趣 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 今日 01:00 招彥燾：營造創科環境 利吸全球人才 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 今日 01:00 港人口跌至729萬 1年11.3萬人離港 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 今日 01:00 永久離港取MPF 按年飈4成至90億 大灣區 習近平 施政報告 李家超 科研 孫東 創新科技及工業局 政治