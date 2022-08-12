7仔OK便利店買2盒維他™新鮮茶飲品 送便攜袋 行政人員版 04:00 2022/08/12 分享： 分享： 最近維他™新鮮茶推出4款造型可愛又實用嘅新鮮茶便攜袋，咁就唔怕整濕手袋。便攜袋有4款造型，4個角色代表維他™新鮮茶全部集齊「鮮爽、Juicy、清甜、清香」於一身，貼心嘅扣環手帶設計可把飲品扣喺手袋或背囊，方便攜帶。 即日起至8月16日，喺7-11便利店及OK便利店買任何兩盒維他™新鮮茶系列產品，即可免費獲贈1個新鮮茶便攜袋，數量有限，換完即止。 本文轉載自《晴報》 撰文 : 黛安 消息特靈八卦公關 欄名 : 八卦名利場 最新專欄文章 更多 八卦名利場 - 滙豐香港社區夥伴計劃 68項目助社區恢復元氣 今日 滙豐香港社區夥伴計劃 68項目助社區恢復元氣 八卦名利場 - 2款即食湯藥粥 打好健康基礎 今日 2款即食湯藥粥 打好健康基礎 八卦名利場 - 百佳×M&M'S®首間限定店 打卡+玩遊戲+快閃優惠 今日 百佳×M&M'S®首間限定店 打卡+玩遊戲+快閃優惠 八卦名利場 - K11 MUSEA年度Art Karnival 設幻覺蛋糕館考你眼光 今日 K11 MUSEA年度Art Karnival 設幻覺蛋糕館考你眼光 八卦名利場 - 秀茂坪商場「Rummikub盛夏嘉年華」親子有獎攤位+巨型打卡位 今日 秀茂坪商場「Rummikub盛夏嘉年華」親子有獎攤位+巨型打卡位