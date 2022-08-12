7仔OK便利店買2盒維他™新鮮茶飲品 送便攜袋

最近維他™新鮮茶推出4款造型可愛又實用嘅新鮮茶便攜袋，咁就唔怕整濕手袋。便攜袋有4款造型，4個角色代表維他™新鮮茶全部集齊「鮮爽、Juicy、清甜、清香」於一身，貼心嘅扣環手帶設計可把飲品扣喺手袋或背囊，方便攜帶。

即日起至8月16日，喺7-11便利店及OK便利店買任何兩盒維他™新鮮茶系列產品，即可免費獲贈1個新鮮茶便攜袋，數量有限，換完即止。

本文轉載自《晴報》