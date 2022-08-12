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刷不存在感

行政人員版 04:00 2022/08/12

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我最近跟一位合夥人傾談的時候，我說他很爭氣，公司做出很好的成績，同事獲得不錯的分紅，他的收入也比以前豐厚，公司又得到很多獎項。而他在打工的歲月，最後的際遇是不太好的。我相信他現在開心得多，而我也很高興看見他在我們的理念和系統下做出成績。

我的合夥人，不乏在平步青雲的時候跟我合作，但也有部分在傳統公司很失意，甚至是被「逼上梁山」，創業已經是唯一出路。我很高興他們都做出不錯的成績，讓他們以前的老闆大跌眼鏡。

對於放棄大好前景跟我合作的，我滿懷感恩。對於我雪中送炭的個案，我又特別有滿足感。因為這足以證明我們的系統有生命力，我的管理模式有增值能力，才讓他們賺得更多之餘，公司也能賺錢。

我認為我們共享成果的制度，的確有效激發個人動力，他們既是員工，也是股東，當公司賺錢的時候，可以以雙重身份分享成果。我的管理模式也起了一定的作用，當別人看到問題的時候，我看到價值；當其他管理層刷存在感的時候，我努力刷不存在感，功勞全歸同事。打工的管理層希望證明公司沒有自己不行，而這正正是窒礙同事發揮的阻力，我卻希望公司沒有我也行，企業才能活得比我長久。

（本欄逢周一、五刊登）

本文轉載自《晴報

撰文 : 曾錦強 廣告企管人

欄名 : 人間有晴

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