奧迪美研發環保建築物料　放眼大灣區 盡心建設香港

於2000 年成立奧迪美集團（下稱奧迪美）專門銷售批蘯膩子、瓷磚及石材黏結劑和填縫劑、防水塗料等類型的乾粉砂漿，致力為建築業界提供安全可靠和環保耐用的建築物料。該公司擁有經驗豐富的物料研發及營銷團隊，參與過多項工程，生產基地及產品亦已取得一系列國際認證（ISO9001、ISO14001、ISO45001等），今年更成為首個乾粉砂漿品牌榮獲「香港名牌」大獎。



奧迪美集團首席執行官陳緯邦（Calvin）表示，品牌成立至今逾20年，一直見證香港的發展並與香港的經濟共同成長，「自1990年起，地產、建築行業發展迅速，大量樓宇落成，而且直至現時基建發展仍是相當蓬勃，令奧迪美受惠其中。」他續指，因應市場需求和發展，品牌一直致力研發新產品，由成立之初只有一、兩種產品，現時已逾200 多種。

▲ 奧迪美的產品種類多元化，每種產品的包裝都以鮮明的顏色區分，例如: 牆身批盪材料是紅色、地台砂漿是綠色等。這除了是為了美觀以外，更重要的是方便地盤工人在繁忙的施工現場區分產品，以顏色分類助他們一目了然，及更快捷地分辨出所要的材料，提高工作效率之餘，亦減少錯誤使用材料的機會。

研發環保物料 緊貼綠色建築大趨勢



奧迪美一直致力研發新產品，並以環保物料製造新一代乾漿產品。例如其環保抗酸砂漿不含水坭成份，有效減低碳足印，已成功獲得專利，並獲頒發「瑞士日內瓦國際發明展評判特別嘉許金獎」。另外，品牌所有產品均符合最新環保建築標準要求（如綠建環評、LEED、WELL等）及建築大趨勢（如組裝合成建築法），亦會根據發展商對物料的嚴格要求，為相應材料申請產品認證，例如「建造業議會綠色產品認證」、「Q嘜優質產品計劃」等。



Calvin更指，品牌在內地有專屬研發團隊，除了聘請香港的研究生，還有來自內地知名大學如廣州大學、華南理工大學、清華大學的研究生。



參與多個大型項目 遍及香港與澳門



奧迪美曾參與本地多項公共項目，包括港鐵屯馬線、港珠澳大橋、竹篙灣檢疫營舍等，而在參與竹篙灣檢疫營舍這項工程時，項目採用了嶄新建築技術「組裝合成」（MiC），奧迪美與工程團隊緊密合作，並發揮現代建築材料的強大性能，整個項目僅用了4個多月便完成。



奧迪美亦曾供應材料予不少私人發展項目，如 K11 Musea、香港迪士尼樂園、凱匯、One Taikoo Place、富麗敦海洋公園酒店，商業伙伴包括各大本地發展商及工程承辦商。除了本地市場，奧迪美的業務亦打入了澳門市場，如威尼斯人渡假村、倫敦人酒店等。



進軍國內建築市場 研發「邦霸」系列



Calvin表示，品牌於2006年開始進軍內地市場，多年來參與了北京大興國際機場、國家體育場、國家游泳中心等項目。北京大興國際機場是國家近年最重大的基建之一，對推動國家經濟發展具有重要意義，奧迪美生產之自流平產品系列被採納於機場停車樓的建築工程之中，施工區域達三層，為總施工面積佔地6萬平方米的停車場提供光滑平整及耐磨的地台面層。能參與其中，Calvin直言感到相當自豪和難忘。

▲ 奧迪美生產之自流平產品系列被採納於了北京大興國際機場停車樓的建築工程之中，為停車場提供光滑平整及耐磨的地台面層。

Calvin又透露，奧迪美過去在國內市場主要銷售予大型建築工程及國家級基建項目，近年則逐步拓展客源至零售市場，通過阿里巴巴及淘寶等電商平台接觸更多家居裝修客戶及地區零售店，鞏固奧迪美在內地消費市場的知名度。



粵港澳大灣區的發展將帶來不少機遇，Calvin特別指，「今年奧迪美更研發全新的『邦霸』系列，產品特別針對國家技術標準設計，以配合國內用家的施工習慣和需求。我們亦準備參與更多大灣區項目，以擴大市佔率。」



可持續智慧工廠落成



面對日益進步的社會發展和需求，兼配合國家的粵港澳大灣區發展戰略，奧迪美即將迎來一個標誌性里程碑──其位於珠海金灣區的全新智慧工廠將落成投產。「選擇珠海市金灣區為基地是因為有利發展粵西業務，而且靠近澳門市場，並可通過港珠澳大橋連接香港西部，直達明日大嶼及北部都會區發展項目。另外其位置亦是坐落在新材料、生物醫藥、高端打印設備和新能源四大千億級產業集群主陣地。」



Calvin表示，工廠能實現兩大高新科技概念，第一是工廠將會實現智能化及數據化生產，透過串連整個銷售及生產流程和數據，實現遙距控制生產，以配合國家規劃發展的大方向；第二是積極研發及生產環保的綠色新型建材，有效減少環境和社會的影響，應對市場日益上升的需求。



關懷社會 展現企業力量



奧迪美一直本着可持續發展的原則拓展業務，並堅持履行企業社會責任。在抗疫期間，奧迪美明白建造業尤其是前綫工友，極需業界的援助與關懷，便全力支持香港建造業議會舉辦之「建造業抗疫關愛行動」，為受新型冠狀病毒疫情影響的註冊工友提供現金援助及關愛支援。



另外，奧迪美積極組織義工隊，參與不同的慈善活動，例如第五波疫情爆發期間到社區派發抗疫包，近年亦不時派送飯盒及抗疫物資予社會弱勢社群。



培育年青建造業人才



人才是企業重要的資產，Calvin表示奧迪美非常注重人材培育，並協助年青一代投身建造業。「例如我們會為香港建造學院的學生提供就業培訓及講座、為學生提供實習機會以了解建造業及大灣區發展、同時會提供機會予年輕人到工廠或國內分公司工作。」過去幾年建造業人手不足，品牌積極協助建造業工人，教授他們以更有效率的施工方式工作。

▲ 奧迪美與香港建造學院合作提供就業技術培訓。

（特約）