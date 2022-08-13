認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫 副刊版 2022/08/13 分享： 分享： 遮打、彌敦、麼地、律敦治、嘉道理……這些港人熟悉的街道或地名，其實源自香港歷史上地位舉足輕重而有重大影響力的名人，你又是否知道他們是本地的少數族裔？參與期間限定活動「Diverse.City」，並透過 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 本地遊 最新專欄文章 更多 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 2022/08/06 中環霓虹文化保育展覽 讓霓虹燈熄滅前重現光明 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 2022/07/30 夏日藝遊K11 MUSEA 必看日籍大師鉅作 幻覺蛋糕館 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 2022/07/25 新城市廣場聯乘日本插畫師Keigo 大阪一町7大爆笑打卡位 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 2022/07/23 《香港老美．貳》留傳香港舊故事 經典錄音室歷史出土 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 2022/07/16 富麗敦海洋公園酒店揭幕 270°海景親子Resort 尖沙咀 印度 油麻地 佐敦 宗教 南亞 尼泊爾 洪永城 伊斯蘭教 RubberBand