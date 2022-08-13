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認識香港少數族裔社群 手機App聲音導航自助遊走3大路綫

副刊版 2022/08/13

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遮打、彌敦、麼地、律敦治、嘉道理……這些港人熟悉的街道或地名，其實源自香港歷史上地位舉足輕重而有重大影響力的名人，你又是否知道他們是本地的少數族裔？參與期間限定活動「Diverse.City」，並透過

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欄名 : 本地遊

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