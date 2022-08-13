ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券 副刊版 2022/08/13 分享： 分享： 由即日起至28日，ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline攜手以平面紙張為基礎，製作出熱帶雨林動物，打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置。同時推出「消費券．限時賞」購 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新鮮熱辣 最新專欄文章 更多 2022美食博覽 繼續旺場 今日 2022美食博覽 繼續旺場 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 2022/08/12 音樂 X 說故事 視覺藝術訴說古典音樂趣聞 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts 2022/08/10 中環街市 購物餐飲一站式餐廳Chef's Cuts Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 2022/08/08 Verm City攀石之旅 推憤怒鳥限定主題 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 2022/08/06 「852FES」覺醒文化藝術節 集本地文創方皓玟謝安琪將同台演出 商場 中環 商場活動 國際金融中心