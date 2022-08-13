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ifc商場紙藝熱帶雨林布置 消費券獎賞可享高達$5,200購物禮券

副刊版 2022/08/13

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由即日起至28日，ifc商場與本地紙藝設計單位Stickyline攜手以平面紙張為基礎，製作出熱帶雨林動物，打造獨一無二的「The Wild Wonders」雨林藝術裝置。同時推出「消費券．限時賞」購

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欄名 : 新鮮熱辣

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