2022美食博覽 繼續旺場

新一年的美食博覽已經開始，雖說如往年一樣不設即場試食，但亦無損大家入場的興致。因應疫情緣故，今年多了品牌推出各式各樣的即食餸包、美味醬料、方便食品等，得到不少無飯家庭或烹飪新手的青睞。

今年美食博覽（即

...