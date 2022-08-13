樓市前景不明 發展商開價克制吸客

近日不少新盤以低價開賣，成功吸引市場目光，多個新盤開賣首日即全數沽清，甚或連開數度，都繼續「一日售罄」，令發展商加快部署，其中屯門新盤在3輪開賣後隨即加開第二期單位，繼續以「輕鬆價」開賣。

新地的屯門

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