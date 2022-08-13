樓市前景不明 發展商開價克制吸客 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 近日不少新盤以低價開賣，成功吸引市場目光，多個新盤開賣首日即全數沽清，甚或連開數度，都繼續「一日售罄」，令發展商加快部署，其中屯門新盤在3輪開賣後隨即加開第二期單位，繼續以「輕鬆價」開賣。 新地的屯門 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 駱婉珊 欄名 : 編者的話 最新專欄文章 更多 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 2022/08/06 加息效應 業主擴大減幅 屢錄低價成交 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 2022/07/30 加息殺埋身 二手現減價浪 新盤則無懼繼續推 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 2022/07/23 新盤入伙潮持續 租樓人士多筍盤選擇 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 2022/07/16 內地生重臨 「搶盤」激活租賃市場 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 2022/07/09 7月新盤摩拳擦掌 追上半年失地 NOVO LAND 1A期 NOVO LAND 1B期 ONE INNOVALE－Archway 啟德