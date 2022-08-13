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MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出

置業家居 2022/08/13

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【PARK PENINSULA新盤介紹】啟德PARK PENINSULA再有新盤於本月登場，其中，由會德豐地產、恒地、新世界及帝國發展的MIAMI QUAY，率先打頭陣，早前已獲批預售樓花同意書，最快

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欄名 : 封面故事

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