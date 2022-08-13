新盤搶客 啟德區本月二手未「開齋」 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 由於多個新盤貼市推售搶客，令啟德區本月尚未錄得二手買賣，上月亦只錄4宗。惟區內代理指出，二手業主普遍看好區內發展前景，大多維持市價放售，並提供約3%至5%議幅。 中原分行經理施蒂文表示，上月所錄4宗成交 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 封面故事 相關文章 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 今日 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 今日 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 今日 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 THE HENLEY新入伙 本月暫錄18宗成交 開放式叫租$1.2萬起 今日 THE HENLEY新入伙 本月暫錄18宗成交 開放式叫租$1.2萬起 你可能感興趣 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 今日 01:00 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 今日 01:00 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 今日 01:00 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 最新專欄文章 更多 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 今日 啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場 THE HENLEY新入伙 本月暫錄18宗成交 開放式叫租$1.2萬起 今日 THE HENLEY新入伙 本月暫錄18宗成交 開放式叫租$1.2萬起 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 今日 MIAMI QUAY 主打1、2房 最快月內推出 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 今日 承豐道22號 每呎樓面地價最高達$19,636 富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊 2022/08/08 富達繆子美 港股短期3大逆風 布局盈利能見度高板塊 放盤 銀行 啟德 二手市場