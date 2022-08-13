新盤搶客 啟德區本月二手未「開齋」

由於多個新盤貼市推售搶客，令啟德區本月尚未錄得二手買賣，上月亦只錄4宗。惟區內代理指出，二手業主普遍看好區內發展前景，大多維持市價放售，並提供約3%至5%議幅。

中原分行經理施蒂文表示，上月所錄4宗成交

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