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THE HENLEY新入伙 本月暫錄18宗成交 開放式叫租$1.2萬起

置業家居 2022/08/13

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【租務活躍】雖然近期啟德二手買賣未見突出，但租賃表現卻不俗，尤其是港鐵屯馬綫及東鐵綫過海段相繼通車，該區租務成交頗為活躍，主要來自新入伙的THE HENLEY。

中原分行經理施蒂文稱，截至本月9日，啟德

...

欄名 : 封面故事

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