啟德PARK PENINSULA未來供應重鎮 11個新盤排隊登場

雖然息魔來襲，但未有影響新盤銷情，隨着兩大新界項目推售帶動下，本月一手成交量已突破1,000宗，超越7月整月水平；至於啟德PARK PENINSULA亦加入戰團，本月再有新盤登場，而該區作為供應重鎮，

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