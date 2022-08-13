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NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場

置業家居 2022/08/13

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新地旗下屯門NOVO LAND第1A期大賣，發展商隨即緊接推出第1B期應市，並於周二（9日）深夜上載樓書，再於周四（11日）公布首張價單，涉及160伙開放式至3房戶，折實價全數低於$1,000萬，最平

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欄名 : 新盤速遞

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