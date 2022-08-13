NOVO LAND第1B期首推160伙 折實$341萬起入場 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 新地旗下屯門NOVO LAND第1A期大賣，發展商隨即緊接推出第1B期應市，並於周二（9日）深夜上載樓書，再於周四（11日）公布首張價單，涉及160伙開放式至3房戶，折實價全數低於$1,000萬，最平 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新盤速遞 最新專欄文章 更多 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 2022/08/06 林海山城短期內公布銷售安排 首批最少53伙招標 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 2022/07/23 NOVO LAND首批165伙 折實$329.71萬起 近年半新盤最平 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 2022/07/23 大埔林海山城 已上樓書 涉262伙 分層戶面積最細1,010呎起 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 2022/07/23 「北歐光炫」主題 全屋布置暖色系家具 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 2022/07/02 佳悅首推50伙全數低於「六球」 折實價$345.92萬起 一手市場