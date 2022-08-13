CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 近年加密貨幣的熱潮不減，作為一種小眾的投資工具，不少人對其認識不深，而上年2021年四位年輕人攜手創立CoinShaker搖幣，並成為香港首個人工智能交易程式系統。 CoinShaker搖幣是一個幣安 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 地區‧人‧情 最新專欄文章 更多 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 2022/08/06 茶創樂向世界推廣中國茶 怪獸公仔包裝吸年輕客 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 2022/07/23 「兩餸飯Ali」想做搞笑藝人 帶歡樂給觀眾 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 2022/07/09 Travelfa工作坊教授世界各地手工藝 親手製作獨一無二地氈 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 2022/06/11 唐寧化身YouTuber拍片分享家居DIY 鼓勵大家齊動手 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 2022/06/04 西日料理餐廳KAKU 甫開業即禁堂食 嘆疫情下生意難做 人工智能 手機Apps 創業 美元