CoinShaker全港首個AI交易程式 吸引新手接觸加密貨幣

近年加密貨幣的熱潮不減，作為一種小眾的投資工具，不少人對其認識不深，而上年2021年四位年輕人攜手創立CoinShaker搖幣，並成為香港首個人工智能交易程式系統。

CoinShaker搖幣是一個幣安

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