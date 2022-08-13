CCL創今年新低 報177.1點 料將下試175點 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 中原城市領先指數（CCL）最新報177.1點（根據8月1日至8月7日簽訂的正式買賣合約，7月18日至7月24日簽訂的臨時買賣合約計算），創出今年新低，按周跌0.18%。 按地區劃分，本周4區樓價2升2跌 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 5分鐘速讀 最新專欄文章 更多 CCL按周跌1.17% 報177.43點 創18周新低 2022/08/06 CCL按周跌1.17% 報177.43點 創18周新低 按周跌0.18% CCL最新報179.53點 2022/07/30 按周跌0.18% CCL最新報179.53點 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 2022/07/23 CCL按周跌0.67% 樓價持續窄幅回軟 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 2022/07/16 CCL按周升0.46 %樓價窄幅回軟 料跌破180點 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% 2022/07/09 美國持續加息 樓價回軟按周跌0.62% CCL 中原地產