CCL創今年新低 報177.1點 料將下試175點

中原城市領先指數（CCL）最新報177.1點（根據8月1日至8月7日簽訂的正式買賣合約，7月18日至7月24日簽訂的臨時買賣合約計算），創出今年新低，按周跌0.18%。

按地區劃分，本周4區樓價2升2跌

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