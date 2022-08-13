英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳 置業家居 2022/08/13 分享： 分享： 英國屈福特（Watford）鄰近首都倫敦，且名校及國際巨企林立，吸引不少實力家庭及投資者進駐。該鎮正有坐落核心商業區的單幢高層豪華住宅項目The Clarendon在港展銷，其設有168伙，當中開放式 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 海外置業 最新專欄文章 更多 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 2022/08/06 墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 2022/07/30 倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 2022/07/23 悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 2022/07/16 倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 2022/07/09 倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起 英國 海外物業 中原地產 英鎊