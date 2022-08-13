英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳

英國屈福特（Watford）鄰近首都倫敦，且名校及國際巨企林立，吸引不少實力家庭及投資者進駐。該鎮正有坐落核心商業區的單幢高層豪華住宅項目The Clarendon在港展銷，其設有168伙，當中開放式

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