  • 26°C
香港時間 : 2022813日 (六) 02:41
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : 收息 退休 財務自由 退休組合 存款利息 疫情 疫苗 美國大選 中美關係 新盤
報章

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

英國屈福特The Clarendon坐落核心商業區 租務潛力佳

置業家居 2022/08/13

分享：

分享：

英國屈福特（Watford）鄰近首都倫敦，且名校及國際巨企林立，吸引不少實力家庭及投資者進駐。該鎮正有坐落核心商業區的單幢高層豪華住宅項目The Clarendon在港展銷，其設有168伙，當中開放式

...

欄名 : 海外置業

最新專欄文章 更多

墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起
2022/08/06
墨爾本Melborune Quarter坐落CBD起居方便 2房首期$33萬起
倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場
2022/07/30
倫敦Dodson House, Ridgeway Views鄉村氣息濃 $400萬以下可入場
悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起
2022/07/23
悉尼Treehouse, Midtown享中央公園美景 開放式首期$38萬起
倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活
2022/07/16
倫敦Royal Arsenal Riverside位處泰晤士河畔 盡享寫意生活
倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起
2022/07/09
倫敦Hummingbird Apartments, Hendon Waterside 享名校網優勢 1房入場費$307萬起
英國 海外物業 中原地產 英鎊

上一篇文章

第三季加P機會大 按息仍處低水平

下一篇文章

越洋裝修 互信無價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

分析評論 更多

黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
黃金周防疫考驗 港挑戰比內地大
專家樓論 - 階段式還款 拉抬購買力？
階段式還款 拉抬購買力？