疫情升溫 港須及早加強防備

本港第6波新冠疫情漸呈遞增式上升，單日新增個案由5月底、6月初期間仍徘徊在數百宗水平，到現時高踞4,000多宗水平不下，BA.4及BA.5變異病毒株個案亦已由數周前不足5%，遞增至現時整體13.1%，反映更具傳播性的新變種病毒將會慢慢取代現有BA.2病毒株個案成為主流；有專家更預警，如BA.4及BA.5個案繼續上升，每日確診個案會再倍增至萬多宗。

抵港檢疫放寬 高危市民須戒備

現時香港所採取的社交距離措施沒有顯著提升，特區政府甚至放寬海外抵港的檢疫要求，昨日起所有抵港人士只需3天酒店檢疫加上4天家居檢疫，此舉有助增加海外人士來港的誘因，令經濟有機會重啟恢復，亦增加本港市民旅遊及企業派員出外公幹的意慾，對一潭死水的航運以及旅遊酒店業有振奮作用。

雖然現時抵港確診個案比率並不比本地感染個案高，放寬海外抵港政策，在科學實證上未必對本港疫情有太多負面影響，但隨着新型變種病毒逐漸成為主流，相信市民將要再面臨另一波疫情高峰，長者以及患有長期病患的市民屆時或需再度高度戒備，減少外出；幸好迄今為止，最新一波疫情並沒有如第5波般突然爆發，雖然目前公私營醫療服務漸見緊張，但當局仍有足夠時間作準備，政府已陸續開展尋求私營市場協助接受新冠或非緊急病人的安排，以及再次逐步延期非緊急手術，以騰空醫護人手和病床給予新冠患者，各隔離及檢疫措施亦按需要陸續重新投入服務。

面對此波疫情，當局有更充足時間預備，政府有必要採取足夠措施，務求安老院舍能有足夠人手以及檢疫安排，避免院舍再次成為重災區，一些環境並未符合隔離要求的院舍應盡量避免原址檢疫，以免造成院舍內大爆發；一些設備較佳、通風系統較好的院舍，則要注意護理人手的編排與調動，以及做好防疫物品的供應，以減低職員受感染比例。

倡聚會前快測 新社交防疫禮儀

經歷超過兩年的抗疫路，市民難免出現抗疫疲勞，適逢政府放寬海外抵港檢疫要求，相信部分市民會出外旅遊，有機會令於外國已成為主流的新型變種病毒進一步傳入香港，市民必須做好一切預防措施，除了完成接種3劑新冠疫苗以及一般社交隔離措施，如要舉行聚會而脫下口罩，應提倡每人在當天先做快速測試的「新社交防疫禮儀」，若自覺有感染風險，就算快速測試呈陰性亦應考慮減少及取消聚會，以策萬全，各企業及機構亦應主動提倡職員上班前每日進行快速測試。

雖然現行「安心出行」應用程式有助當局尋找高風險傳播鏈，但在每天新增數千宗個案的情況下，提示公共地方有感染個案的作用已顯得不切實際。現時當局提出在加入「紅黃碼」系統，把「紅碼」用於確診者，包括家居及社區隔離的人士，而「黃碼」則用於抵港人士以資識別，有助管理好「疫苗通行證」下在公眾地方不佩戴口罩或群組聚集時所引致的傳染風險，亦是科學數據倡導防疫政策的好開始。

除了用不同顏色辨別個人傳播風險，當局亦可考慮用類似概念，為不同的公共場所以及食肆等分級別，如相關公共處所最近有較多感染個案，亦可考慮把這些地方設為「紅黃碼」，令公眾得悉相關風險，既可為食肆及公共場所發出警示，敦促做好防疫消毒措施，亦能同時令市民減少進入高風險場所。如「安心出行」程式能容許上載用家的快速測試，以提升用家的「綠碼」級別，上載陰性檢測愈頻密，綠碼級別愈高，則能鼓勵用家多使用快速測試保障自己及他人。（文章只代表個人立場）

▲ 本港第6波新冠疫情漸呈遞增式上升，BA.4及BA.5變異病毒株個案比例亦遞增。（資料圖片）