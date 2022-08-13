研實際可行方案 減工業意外

上月底男子組合Mirror演唱會發生嚴重意外，兩名舞蹈員被巨型屏幕墜落擊中，這可怕新聞不單佔據本地傳媒頭版位置，外國媒體亦關注報道，市民都十分關心舞蹈員的傷勢。事件受到廣泛關注，不單是因為Mirror本身受到樂迷歡迎，大家也想了解意外成因。

這次意外的特別之處，是現場有逾萬名演唱會觀眾目擊事件，無不感到驚慌，不少觀眾也拍下了意外發生的過程，因此除了有逾萬人現場目擊，事發的片段更即時在網上廣泛流傳，數以萬計人士觀看甚至轉發。

傳媒的關注加上社交媒體的廣傳及討論，令這場意外引起整個社會高度重視，重點不僅是傷者的情況，更要求對事故成因作徹底調查。行政長官當晚隨即在午夜時分對事故發表聲明，政府多個部門亦作出快速回應，包括調查事件。

職業安全須重視 保勞工權益

正所謂一宗意外都嫌多，我們不只要關注是次事故和傷者，也該花時間反思每天在不同角落所發生的大大小小工業意外，當中大多數事故的傷者只是普通市民，未必能引起傳媒報道。據勞工處數字顯示，2020年有7,202宗工業意外，即每天有約20宗事故；2021年發生了25宗致命工業意外，這些事故和傷亡個案，大多都沒有引起太多媒體和公眾關注。

工業意外數目最多的行業是餐飲服務業，2020年的意外數目為3,124宗，建造業則為2,532宗；若以每千名工人的意外率比較，則建造業比餐飲服務業為高，其後為製造業，建造業佔約35%的致命個案和85%受傷個案；最常見的職業病也與建築業相關，包括矽肺病（吸入沙石中的矽塵而引起的長期肺部疾病）、職業性失聰等。

建造業議會指，今年上半年其界別已有8宗致命事故，近7成為高處墮下個案。讀者或許仍記得，兩個月前兩名工人在半山住宅大廈進行吊船作業，期間兩人連同吊船突然從20樓墮下的致命慘劇，事發後調查發現，吊船其中兩條鋼纜懷疑斷裂；在另一宗致命事故中，一名工人在疑似沒有繩索或安全帶的情況下維修棚架而意外墮下。

我不太清楚這8宗事故後來進行了甚麼調查、是否找到由誰承擔負責。當中的僱主或承辦商，有否提供足夠安全設備和措施、又或者承辦商會否為了慳錢而不按規則行事、甚至對工人不依從安全步驟的行徑視若無睹？當事故不幸發生後，我們應否進行更深入調查，不僅是找出意外成因，更要研究有否實際可行的方案，以減少類似的工業意外？

違例者少有判監 或欠阻嚇力

有意見認為，工人的安全問題不被正視，是由於對違反職業安全的處罰過輕，欠缺阻嚇力，嚴重工業意外的罰則與人命成本不符。根據《職業安全及健康條例》，持責者或僱主觸犯法例，面對的最高罰款為50萬、監禁12個月，僱員違反條例則面對最高5萬罰款或監禁6個月；然而，過往似乎並不多有判以監禁的情況。

另外亦有人覺得，在缺乏充分監督和管理的情況下把工作判上判，很可能是導致質量和安全下降的原因。

為了提高工地安全，有意見認為應該增加資源，以鼓勵所有持份者包括客戶、工程顧問、承包商以至工人，正視工業安全。香港以辦事速度快和高效率而聞名，但絕不應因此而窒礙工業安全、工人性命。

事實上，政府在5月已向立法會提交《2022年職業安全及職業健康法例（雜項修訂）條例草案》，以加重違例罰則，極嚴重違法個案的最高罰款額及最高監禁年期分別訂為1,000萬元及兩年，並要求法庭在量刑時，須考慮被定罪單位的營業額。

所有意外及事故也是悲劇，都對當事人及其家庭造成極大打擊，而每位受害者都應該受到社會關注；可惜的是，大多數工業意外甚至是致命事故，卻往往被社會忽視。今次不幸受傷的舞蹈員得到大眾高度關注，市民對傷者表現憂心忡忡，對事件感到極度憤怒，在祝願傷者早日康復之餘，亦希望社會認真重視職業安全，尤其建築業工人的保障及權益，減少意外發生。