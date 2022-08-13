李家超委任13太平紳士 林鄭上榜 政治版 2022/08/13 分享： 分享： 特首李家超委任13名太平紳士，剛卸位特首的林鄭月娥等10名上屆主要官員都榜上有名。 太平紳士的職能包括巡視羈押院所或探訪任何被扣留者，並須履行特首不時委予他的其他職能。 相關委任昨凌晨公布，除了林鄭月娥， ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 吳爾文 欄名 : 政情動向 最新專欄文章 更多 田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人 2022/08/12 田北辰：自由黨無田北俊 僅普通生意人 車位被指有僭建 何永賢：年初已拆 2022/08/11 車位被指有僭建 何永賢：年初已拆 偕局長探劏房戶 議員感受深刻 2022/08/10 偕局長探劏房戶 議員感受深刻 民建聯兵分三路 訪東南亞唱好香港 2022/08/09 民建聯兵分三路 訪東南亞唱好香港 全民運動日 李家超再談氣功奧妙 2022/08/08 全民運動日 李家超再談氣功奧妙 政治 林鄭月娥 李家超 陳肇始 香港大學 發展局 聶德權 海關 政務司 邱騰華