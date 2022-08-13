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李家超委任13太平紳士 林鄭上榜

政治版 2022/08/13

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特首李家超委任13名太平紳士，剛卸位特首的林鄭月娥等10名上屆主要官員都榜上有名。

太平紳士的職能包括巡視羈押院所或探訪任何被扣留者，並須履行特首不時委予他的其他職能。

相關委任昨凌晨公布，除了林鄭月娥，

...

撰文 : 吳爾文

欄名 : 政情動向

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