李家超委任13太平紳士 林鄭上榜

特首李家超委任13名太平紳士，剛卸位特首的林鄭月娥等10名上屆主要官員都榜上有名。

太平紳士的職能包括巡視羈押院所或探訪任何被扣留者，並須履行特首不時委予他的其他職能。

相關委任昨凌晨公布，除了林鄭月娥，

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