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戰記與獨行

副刊版 2022/08/15

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《明日戰記》和《神探大戰》在內地公映都比香港早。票房出來，《明日戰記》較跌眼鏡，七天收二億六千多萬元（人民幣，下同），不算高。《神探大戰》則已有七億元，算是不俗。

照理暑假是黃金檔，作為香港或中國電影的機甲戰爭科幻大片，拍得也不俗，《明日戰記》票房走低是甚麼原因？這片應可作為掌握內地觀眾口味變化的一次案例。

同期公映的科幻片，還有沈騰主演的《獨行月球》票房極佳，截稿時已衝破二十一億元，可說是今年中國暑期票房冠軍（特技也做得不錯）。這兩片除了因科幻未來場景這內容重複，形成競爭之外，在公映時機及題材上，《明日戰記》都出了和內地觀眾口味脫節的問題。

《獨行月球》一個創新，是開展了所謂「太空科幻喜劇」的新路，故事大橋段其實也參照荷里活之前拍過的講「一個人在太空如何面對生活與自己」這大問題，今次主角和研究團隊本來在月球長駐科研，但因隕石來襲時，他太投入談情說愛，所以忽略了撤走通知，變成一個人（和一頭太空袋鼠）流落月球，且可能是宇宙中最後一人。

就是說，經過多年來美國機械人打怪獸大片的洗禮後，中國觀眾對未來怪獸、保衞地球這些英雄主義大題材，可能已有所厭倦，加上又歸不進此前「國潮」科幻電影的市場炒作，沒有成為民族自豪式話題作，這些都是香港班底在面對變化極快的中國內地市場時，可能沒能控制的地方。

說實在，從電影評論角度，《明日戰記》的製作技術、視覺效果，在華語片世界而言，肯定已屬領先，棄用日本動漫式超巨型機械人對打，轉而是型男們披上戰衣的真人大小對戰，打得來更靈活，更是保留了一點點港產片動作特色於其中，香港觀眾應該捧場。

撰文 : 李照興

欄名 : 中國新呢

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