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自家製去水腫餐

副刊版 2022/08/15

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減肥戰友Jenny向我求救，說道：「最近我水腫得很嚴重，一起床，眼睛瞇起只剩一條綫，我已經飲了幾杯薏米水，但仍無補於事。」

「你在飲薏米水的同時，那邊廂是否在吃魚蛋牛丸酸菜米綫、火腿芝士治、煎腸仔、五香肉丁米粉等這類高鈉食物呢？」我太了解她了，故意問道。

Jenny尷尬地答道：「又被你猜中了。」

「要有效去水腫，高鉀的同時要注意低鈉飲食！別以為上班要外食便很難做到，你可選新鮮肉類代替加工肉，例如：腸仔、午餐肉、火腿、芝士、牛丸、魚蛋等；另外減少進食湯粉麵，尤其非常鹹的湯底（例如酸菜、麻辣湯底），可改吃米飯；多進食高鉀的蔬菜生果，即是餐後可吃幾粒車厘茄，或者吃些高鉀的水果，如香蕉、火龍果、奇異果、木瓜、桃等。」我建議。

Jenny認真地聽着，並記下重點。

「假日你愛留在家休息，不如我幫你設計一日自家製去水餐，早餐可以蒸番薯配脫脂奶，早點一個奇異果，午餐可以簡單煮南瓜蒸瘦肉飯，香蕉作下午茶，晚餐就做蘆筍配煎三文魚柳飯，加淮山杞子瘦肉湯。烹調時，留意用新鮮調味料，例如香草、黑胡椒、酸粉、洋葱粉、薑葱蒜、甜椒粉等代替高鈉調味料，如豉油、榨菜、雪菜、泡菜、蠔油等。」我給她教路。

Jenny問道：「服用鉀質補充品，是否可以更有效去水？」

「雖然鉀質有助去水腫，亦有助減低高血壓和心臟病風險，世界衛生組織建議，每日攝取三千五百一十毫克鉀質便已足夠，補充品一般的劑量也高於一日所需，太多會影響腎臟和心臟啊！」我特別提醒她。

撰文 : 黃雅婷

欄名 : 營營樂樂

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