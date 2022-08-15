日前，看到曾智華在「經濟通」的文章，題為《QE大聲妹妹：除底褲》，描述他在公立醫院等照X光時，被年輕女職員大聲指令：「換袍、除底褲、坐低等」，繪形繪聲，我邊看邊笑。

要人除底褲換公家袍等候，我最關注的，不是尷尬，而是衞生問題，雖則件袍理應洗乾淨，但尤其女性私密處容易感染，如此「真空」緊貼醫院袍坐着等，你坐我坐個個坐，想起也打冷震。

除胸罩照X光，我是理解的，皆因胸罩若有鐵綫，會影響X光的穿透。但底褲應該無鐵綫啩，都只是棉質、混合棉、纖維、絲質、孖煙通、大如大媽底褲、小如T-Back等，既然X光可以穿透件袍，會穿不過各種類型的內褲嗎？就算真有技術上需要，容許病人在照之前一刻才脫下，不會很浪費時間吧？﹗

講起內褲這個課題，東京大學名譽教授上野千鶴子，就曾很學術地認真地研究過。其研究很有趣，在閱讀她的著作前，有些問題是我從來無想過的，如：人為甚麼要穿內褲？人類從甚麼時候開始穿內褲？她發現，以前的人，甚至現在南美一些部落，並無穿內褲的概念，例如，古時歐洲的男人是不穿內褲的，女人也只是在月經期間，才穿着內褲承托棉布吸去經血。後來的內褲演變成寬鬆的燈籠褲樣式，是長內褲型，並不貼身。現代社會才發展到三角形貼身款，而在日本，是二戰後，約一九六○年才發生第一期的「內褲革命」，開始有人主張「內衣也要時尚」。她從一條內褲開始發問，用社會學角度去研究，引伸到內褲與日本女性自我形象的關係，日本社會的性文化和性文明史如何演化？為何相比歐美的色情媒體，日本的色情媒體總予人猥褻的感覺？

學者能否貼地和做好學問，在於能否從日常生活中，找到平常人不會為意的地方和角度，去切入和考究一個命題。上野千鶴子教授如何從一條內褲開始思考，引伸到研究日本性文化的各種社會現象，全都記錄在她那本有趣著作《裙底下的劇場》裏。