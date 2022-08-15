千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒 副刊版 2022/08/15 分享： 分享： 千両第五年推出職人壽司，將素材、職人、旨味及和這4大元素融入每貫壽司的製作當中。今季職人壽司系列會以珍稀漁產為主題，嚴選日本豐洲直送的頂級魚鮮，製作出7款壽司，讓食客享受細膩獨特的餐飲體驗。 新登場的壽 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 新食力 最新專欄文章 更多 荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜 2021/02/20 荃灣帝景酒店全新中菜館 抵食午市套餐 $158起嘗6道菜 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 2021/01/06 海港城新成員 泰國過江龍歐陸餐廳Lady Nara 黃埔全新養生湯麵專門店 2021/01/04 黃埔全新養生湯麵專門店 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 2020/12/16 日本蛋料理專門店 奧海城開2千呎旗艦店 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 2020/11/30 矜貴體驗 松露主題茶飲店進駐K11 MUSEA 日本 餐廳 餐飲 魚 魚 清酒 士多啤梨 壽司刺身