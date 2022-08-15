千両重推職人壽司系列 豐洲直送魚鮮配搭獺祭清酒

千両第五年推出職人壽司，將素材、職人、旨味及和這4大元素融入每貫壽司的製作當中。今季職人壽司系列會以珍稀漁產為主題，嚴選日本豐洲直送的頂級魚鮮，製作出7款壽司，讓食客享受細膩獨特的餐飲體驗。

新登場的壽

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