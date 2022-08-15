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滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金

行政人員版 2022/08/15

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微軟（Microsoft）一直設有漏洞懸賞計劃，邀請安全人員滙報漏洞，從而提高產品安全性。近日微軟公開數據指出，截至今年6月30日，過去1年共提供1,370萬美元（逾1億港元）的賞金。

微軟在官方網誌提

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欄名 : 科技新知

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