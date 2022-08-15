滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 行政人員版 2022/08/15 分享： 分享： 微軟（Microsoft）一直設有漏洞懸賞計劃，邀請安全人員滙報漏洞，從而提高產品安全性。近日微軟公開數據指出，截至今年6月30日，過去1年共提供1,370萬美元（逾1億港元）的賞金。 微軟在官方網誌提 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 數據質量不良 每周需花2天解決 今日 數據質量不良 每周需花2天解決 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 2022/08/12 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 2022/08/12 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 2022/08/11 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 2022/08/11 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 科技行業 科技硬件 科技軟件 Microsoft 產品 商業 美元