滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金

微軟（Microsoft）一直設有漏洞懸賞計劃，邀請安全人員滙報漏洞，從而提高產品安全性。近日微軟公開數據指出，截至今年6月30日，過去1年共提供1,370萬美元（逾1億港元）的賞金。

微軟在官方網誌提

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