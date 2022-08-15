數據質量不良 每周需花2天解決 行政人員版 2022/08/15 分享： 分享： 大數據分析是企業數碼化不可缺的一環，但數據質量會影響分析流程效率及準確度。數據調查機構Monte Carlo報告指出，數據工程師平均每周需花費2天，以解決數據質量不良問題。 該機構與市場研究公司 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 欄名 : 科技新知 最新專欄文章 更多 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 今日 滙報產品漏洞 微軟1年派逾億賞金 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 2022/08/12 藉跨鏈橋RenBridge 黑客洗錢達42億 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 2022/08/12 Motorola新摺機 多角度懸停售7千元起 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 2022/08/11 日本便利店缺人手 引入機械人上架補貨 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 2022/08/11 Google啟用專屬網站 施壓蘋果採RCS短訊 商業 科技行業 科技硬件 科技軟件 大數據