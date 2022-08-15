審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力 地產版 2022/08/15 分享： 分享： 過去一周本港市場最大「震撼彈」，莫過於有著名政界人士於接受傳媒訪問時稱，建議免除目前本港對內地人買樓的「雙重印花稅」。雖則事後港府極速澄清，現階段無意降低上述印花稅率，同時亦未有相關討論，令不少業界中 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 布少明 美聯物業住宅部行政總裁（港澳） 美聯物業住宅部行政總裁（港澳） 欄名 : 大行觀點 最新專欄文章 更多 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 2022/08/12 樓市悲情跌市 「慢跌快升」新常態 樓市壞消息中 亦見好消息 2022/08/11 樓市壞消息中 亦見好消息 通脹見頂 美加息力度料降 2022/08/10 通脹見頂 美加息力度料降 北都增吸引力 新界盤成焦點 2022/08/09 北都增吸引力 新界盤成焦點 樓價回軟 把握上車機會 2022/08/08 樓價回軟 把握上車機會 樓價 加息 美聯物業 印花稅 BSD DSD 移民 香港 國際金融中心