審時度勢寬辣招 提振「人財」競爭力

過去一周本港市場最大「震撼彈」，莫過於有著名政界人士於接受傳媒訪問時稱，建議免除目前本港對內地人買樓的「雙重印花稅」。雖則事後港府極速澄清，現階段無意降低上述印花稅率，同時亦未有相關討論，令不少業界中

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