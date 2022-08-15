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樓市辣招應作檢討

地產版 2022/08/15

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特區政府宣布將上屆政府就檢疫措施訂下的7天酒店隔離令縮短為「3+4」，反映新一屆特區政府經過認真考慮後而作出適當修訂。同樣，特區政府亦應審時度勢，在適當時候重新檢討樓市辣招。

政府在2010年首次推出額

...

撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁

欄名 : 專家論市

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