特區政府宣布將上屆政府就檢疫措施訂下的7天酒店隔離令縮短為「3+4」，反映新一屆特區政府經過認真考慮後而作出適當修訂。同樣，特區政府亦應審時度勢，在適當時候重新檢討樓市辣招。

政府在2010年首次推出額

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