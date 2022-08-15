樓市辣招應作檢討 地產版 2022/08/15 分享： 分享： 特區政府宣布將上屆政府就檢疫措施訂下的7天酒店隔離令縮短為「3+4」，反映新一屆特區政府經過認真考慮後而作出適當修訂。同樣，特區政府亦應審時度勢，在適當時候重新檢討樓市辣招。 政府在2010年首次推出額 ... 錯過2022年書展訂閱優惠？還有最後機會，2022年書展壓軸搶賞，訂閱勿失良機計劃詳情 登入 捕享優惠 把握機會立即訂閱，快人一步捕捉市場先機 撰文 : 謝順禮 嘉興地產行政總裁 欄名 : 專家論市 最新專欄文章 更多 《起動九龍東》配套齊 帶旺舖市 2022/08/12 《起動九龍東》配套齊 帶旺舖市 經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討 2022/08/11 經濟前景不明朗 樓市辣招宜檢討 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 2022/08/10 「3+4」與消費券雙管齊下 哪類物業值得投資？ 投資潛力車位 從何着手 2022/08/09 投資潛力車位 從何着手 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 2022/08/09 美組芯片聯盟 將淘空台灣經濟 印花稅 額外印花稅 謝順禮 嘉興地產 SSD BSD DSD 香港